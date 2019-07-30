Жена Джастина Бибера впервые показала обручальное кольцо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/haileybieber

Дочь знаменитого актера Стивена Болдуина Хейли впервые продемонстрировала обручальное кольцо. Соответствующее фото известная модель опубликовала на своей странице в Instagram

На опубликованном фото в Instagram 22-летняя модель и супруга Джастина Бибера позирует в объективе фэшн-фотографа Зои Гросман, слегка дотрагиваясь до губ пальцами. Из-за крупного плана можно отчетливо разглядеть украшение, которое состоит из двух колец – серебряного с мелкими бриллиантами и поверх него – массивное обручальное кольцо с большим камнем.

instagram.com/haileybieber

Демонстрируя новый маникюр, супруга популярного певца опубликовала в Instagram-сторис еще одно фото, на котором отлично видны два кольца – обручальное и помолвочное.

Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут свадебную церемонию.

instagram.com/haileybieber

Но благодаря поддержке любимой и лечению Джастин Бибер стал чувствовать себя намного лучше.

«Кажется, лечение действительно ему помогло. Оно изменило ход его мыслей. Теперь он сосредоточен на том, что происходит прямо сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс».