Кто из украинских звезд отказался выступать на концерте ко Дню независимости

В концерте участие не сможет принять ряд артистов, причины были разные

24 августа на НСК «Олимпийский» должен состояться концерт к 30-летию независимости Украины. На мероприятии выступит немало знаменитостей. Но оказалось, что некоторые артисты просто отказались от участия.

Режиссер концерта Екатерина Царик призналась, что некоторые артисты отказались от выступления из-за того, что будут участвовать в других мероприятиях. Но некоторые не имели таких уважительных причин.

Группа «Бумбокс» «корректно отказала» просьбе выступить на концерте;

Тарас Чубак отклонил приглашение, из-за чего Катя Царик очень жалеет;

«Антитела» выступят в другом городе;

Группа «Друга рика» примет участие в другом мероприятии по случаю Дня независимости;

ONUKA также имеет запланированный концерт в другом месте;

Katya Chilly отказалась от мероприятия, потому что не хотела выступать бесплатно.

Отметим, что приглашенной гостьей концерта ко Дню независимости Украины стала София Ротару. Примечательно, что за несколько дней до того, как праздновать 30-летие независимости, звезда будет выступать в России на музыкальном конкурсе «Новая волна».

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