Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)

Фанаты «боятся», что хирурги полностью вырезали артистке щеки

Известная 62-летняя певица Мадонна своей карьерой заслужила статус культовой звезды. Но за последние годы изменения претерпели не только музыкальные проекты поп-дивы. Артистка похудела и даже осунулась, а ее лицу досталось и от пластических хирургов. Чтобы сохранить молодость, Мадонна решилась на несколько подтяжек и сделала акцент на скулах, что и привело к непоправимому.

На днях звезда поделилась с подписчиками селфи, на котором 62-летняя певица похвасталась новым образом. Загоревшая блондинка примерила розовый прозрачный топ, а в макияже густо накрасила глаза, подобрав к ним нюдовую помаду. Такой вид певицы напомнил многим стиль семейства Кардашьян, но смутило их не это. В глаза бросалось явное отсутствие у Мадонны щек, словно их убрали в фотошопе или при помощи специалистов.

С годами лицо исполнительницы все сильнее вытягивалось, напоминая богомола или инопланетянина, но фанатов все устраивало. Даже сейчас в комментариях под новым фото они поздравили ее со скорым днем рождения и отметили, как ей идет новый нежный образ.

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