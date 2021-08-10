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    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)

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    Певица Мадонна - Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Фанаты «боятся», что хирурги полностью вырезали артистке щеки

    Известная 62-летняя певица Мадонна своей карьерой заслужила статус культовой звезды. Но за последние годы изменения претерпели не только музыкальные проекты поп-дивы. Артистка похудела и даже осунулась, а ее лицу досталось и от пластических хирургов. Чтобы сохранить молодость, Мадонна решилась на несколько подтяжек и сделала акцент на скулах, что и привело к непоправимому.

    На днях звезда поделилась с подписчиками селфи, на котором 62-летняя певица похвасталась новым образом. Загоревшая блондинка примерила розовый прозрачный топ, а в макияже густо накрасила глаза, подобрав к ним нюдовую помаду. Такой вид певицы напомнил многим стиль семейства Кардашьян, но смутило их не это. В глаза бросалось явное отсутствие у Мадонны щек, словно их убрали в фотошопе или при помощи специалистов.

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    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)
    instagram.com/madonna/

    С годами лицо исполнительницы все сильнее вытягивалось, напоминая богомола или инопланетянина, но фанатов все устраивало. Даже сейчас в комментариях под новым фото они поздравили ее со скорым днем рождения и отметили, как ей идет новый нежный образ.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес селфи
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    Куда исчезли щеки? 62-летнюю Мадонну высмеяли за новое селфи (фото)