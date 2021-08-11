Янина Соколова написала письмо своей неродившейся дочери

Телезвезда дала дочери советы

Популярная украинская ведущая и журналистка Янина Соколова написала письмо к дочери, которой из-за рака у нее никогда не будет.

Послание она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем, кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим», - написала ведущая.

Она дала дочери такие советы:

Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно.

Каждое поражение - это еще не финал. Это путь к победам.

Вступай в брак только с тем, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит.

Будь честной с собой и с другими.

Найди дело своей жизни. Работай над тем, что любишь.

Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.

Вступай в брак сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут.

Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.

Будь независимой. Финансово и морально.

Друзья - это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда ты на вершине.

Учи языки. Они дают свободу.

Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.

Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу, а дарят продолжение и след.

Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется.

Люби свое тело, каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.

Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.

Меняйся и не бойся перемен.

Читай книги.

Путешествуй. Мир прекрасен. Ты должна его увидеть.

Люби свою страну. Поверь, она лучшая.

«Звони мне. Чтобы не случилось, я за тебя. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет», - добавила Соколова.

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