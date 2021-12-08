Озвучены гонорары украинских звезд на новогодние корпоративы

Кто плотно поработает за две недели до Нового года, может в январе смело лететь на Мальдивы

«Королева ночи» приедет на новогодний праздник за 30 тысяч долларов, а Wellboy споет свои знаменитые «Гуси» за 5 тысяч

Пандемия пандемией, а период новогодних корпоративов по-прежнему остается самым урожайным для артистов. Но все же без изменений не обошлось. «Если раньше заказчики приглашали двух-трех топовых исполнителей, то сейчас делают выбор в пользу одного артиста, чтобы сэкономить. Среди тех, чьи выступления чаще всего запрашивают: Monatik, Оля Полякова, Тина Кароль, The Hardkiss», – рассказал директор одного из ивент-агентств сайту kp.ua.

«Cтоимость выступлений в новогодний период увеличивается в два раза. Кто плотно поработает за две недели до Нового года, может в январе смело лететь на Мальдивы», – рассказал изданию певец Павел Зибров. Артист признался, что в прошлом году у него в этот период практически не было выступлению, но этот Новый год он будет встречать на сцене.

Ивен-специалисты говорят, что чаще стали запрашивать новичков шоу-бизнеса. Среди наиболее запрашиваемых звезд новичков шоу-бизнеса – Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артем Пивоваров, Владимир Дантес, Роман Скорпион, Олег Кензов.

Итак, во сколько обойдется выступление звезды на новогоднем корпоративе: Monatik, Оля Полякова, Тина Кароль, Настя Каменских (NK) запросят по 20-30 000$, группа «Kazka» – 10 000 – 15 000$, Надя Дорофеева – от 15 000$, Wellboy – до 5 000$, Павло Зибров – 5-10 000$, Lama – 5 000$, победители талант-шоу – 1000 - 2000$.