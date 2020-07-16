Поразительные снимки, показывающие нашу планету c неожиданной стороны



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Собрали для вас самые невероятные фото, которые заставят по-настоящему изумиться

Наша планета — удивительное место, изучать которое можно бесконечно. И даже обычные вещи таят в себе множество открытий, стоит лишь посмотреть на них под другим углом.

Аккаунт в Twitter под ником LearnSomethlng ежедневно публикует потрясающие снимки из разных уголков нашей планеты, показывающие ее многообразие. Собрали для вас самые невероятные фото, которые заставят по-настоящему изумиться.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.