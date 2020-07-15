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    Фото

    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды

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    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды

    Собрали для вас снимки с оптическими иллюзиями и запутывающими ракурсами

    Вы наверняка не раз встречали на просторах соцсетей фотографии, глядя на которые долго не можешь понять, что вообще на них происходит.

    Именно такие снимки с оптическими иллюзиями и запутывающими ракурсами собрали для вас в нашем материале. Уверены, вам точно придется посмотреть на них пару раз, чтобы разобраться.

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    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды
    Не доверяйте своим глазам: Фото, на которые придется посмотреть дважды

    «Истинный котоман видит котиков везде», «Это не склейка, а одно фото», «Посмотрите, какая у меня лапища!», «Как развидеть тень Трампа?», - комментирую фото пользователи сети.

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

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