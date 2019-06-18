Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram



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Белла Хадид

Белла Хадид не учится на ошибках старшей сестры, которая не раз становилась объектом критики и травли из-за глупых фото и сообщений в социальных сетях

22-летней модели пришлось извиниться перед общественностью за снимок в Instagram, которое пользователи посчитали расистским и оскорбляющим честь и достоинство жителей двух стран.

Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором «пинает» самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

В следующий раз модель будет чаще читать книги в зале ожидания, потому что пользователи в сети пришли в негодование от поста звезды и запустили хештег #БеллаХадидРасистка. Он очень быстро cтал вирусным, поэтому модели пришлось принести публичные извинения поклонникам.

«Это была ошибка, совершенная ранним утром. Я бы никогда умышленно не попыталась оскорбить кого-то подобным образом. Мне очень жаль», — написала Белла в Twitter. Отец Хадид — палестинец, так что звезда пыталась донести до общественности, что фото не несло в себе никакого политического подтекста. «Я бы не хотела, чтобы мои социальные сети использовались для разжигания ненависти в отношении кого-либо и особенно тех, кто принадлежит к такому же прекрасному и великому наследию, как и я», — заявила Хадид.

Джерело: popcornnews