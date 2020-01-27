Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии



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Брайант выиграл пять чемпионатов и провел 18 игр всех звезд

Легендарному игроку в баскетбол был 41 год

Как сообщает издание TMZ Sports, баскетболист Коби Брайант летел на личном вертолете вместе с тремя пассажирами, когда внезапно вспыхнул пожар, и вертолет рухнул с небес. К огромному сожалению, выживших не было, а причина крушения в данный момент расследуется. По последним данным, супруги Коби, Ванессы, не было в вертолете на момент крушения.

Брайант выиграл пять чемпионатов и провел 18 игр всех звезд, прежде чем уйти в отставку после сезона 2016 года.

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