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    Жизнь

    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

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    Брайант выиграл пять чемпионатов и провел 18 игр всех звезд - Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Брайант выиграл пять чемпионатов и провел 18 игр всех звезд

    Легендарному игроку в баскетбол был 41 год

    Как сообщает издание TMZ Sports, баскетболист Коби Брайант летел на личном вертолете вместе с тремя пассажирами, когда внезапно вспыхнул пожар, и вертолет рухнул с небес. К огромному сожалению, выживших не было, а причина крушения в данный момент расследуется. По последним данным, супруги Коби, Ванессы, не было в вертолете на момент крушения.

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    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
    Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

    Брайант выиграл пять чемпионатов и провел 18 игр всех звезд, прежде чем уйти в отставку после сезона 2016 года.

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