Ченнинг Татум подтвердил возобновление отношений с Джесси Джей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пара осуществила совместный публичный выход, который расставил все на свои места

Впервые о разрыве звездной пары заговорили около месяца назад. Как сообщали представители близкого окружения, Ченнинг Татум и Джесси Джей не устраивали ссор и скандалов во время расставания . Они решили остаться друзьями. Однако чувства оказались сильнее, чем любые испытания.

Время, которые звезды провели отдельно, позволило понять, что им действительно лучше быть вместе, чем порознь. Влюбленные появились вместе на красной дорожке премии «Человек года MusiCares 2020» в Лос-Анджелесе, которая ежегодно награждает музыкантов за их вклад в мировую индустрию.

Ченнинг Татум с избранницей Джесси Джей смело позировали в свете софитов перед вспышками камер.

Для первого публичного выхода после расставания британская певица выбрала довольно откровенный образ. Звезда предстала в серебристом платье с открытой спиной и высоким разрезом, который полностью обнажил ноги знаменитости.

Джесси Джей дополнила образ босоножками, сумкой и серьгами-кольцами в тон наряда. Ченнинг Татум появился в сдержанном наряде, выбрав для красного прохода классический черный костюм и лоферы.

Через несколько часов после церемонии на официальной странице знаменитого актера в Instagram появилось трогательное фото, на котором Джесси Джей целует любимого в щечку.

«Посмотрите, как этот единорог пел сегодня вечером», – прокомментировал Ченнинг Татум, намекая на выступление любимой в рамках престижной премии.