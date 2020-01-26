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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса

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    <p>37-летняя Анна Седокова часто делится с поклонниками своим опытом и размышлениями</p> <div></div> - Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса

    37-летняя Анна Седокова часто делится с поклонниками своим опытом и размышлениями

    На этот раз певица заговорила о сексе по утрам

    Сексуальная 37-летняя красотка Анна Седокова опубликовала свое «жаркое» фото. Она запечатлена в полурасстегнутой рубашке на кухне за приготовлением еды.

    Звезда заявила, что недавно прочитала одно исследование американских специалистов на тему интимных отношений. «Утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо», - написала Анна в Instagram.

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    Певица напомнила, что секс способствует повышению уровня окситоцина, который предотвращает депрессии. Исполнительница хита «Алые губы» отметила и положительное влияние на иммунную систему, благодаря чему улучшается состояние кожи и волос.

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    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса
    Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса

     «Утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего», - резюмировала артистка.

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