Экс-«Виа Гра» Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса



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37-летняя Анна Седокова часто делится с поклонниками своим опытом и размышлениями

На этот раз певица заговорила о сексе по утрам

Сексуальная 37-летняя красотка Анна Седокова опубликовала свое «жаркое» фото. Она запечатлена в полурасстегнутой рубашке на кухне за приготовлением еды.

Звезда заявила, что недавно прочитала одно исследование американских специалистов на тему интимных отношений. «Утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо», - написала Анна в Instagram.

Певица напомнила, что секс способствует повышению уровня окситоцина, который предотвращает депрессии. Исполнительница хита «Алые губы» отметила и положительное влияние на иммунную систему, благодаря чему улучшается состояние кожи и волос.

«Утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего», - резюмировала артистка.

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