Дарья Квиткова опубликовала секретные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Никита и Даша путешествуют по всему острову и изучают его достопримечательности и живописные уголки

Возлюбленная Холостяка 9 Дарья Квиткова, которой Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца на романтическом острове Бали, продолжает радовать подписчиков новыми фактами об их совместном отдыхе в райском месте.

Даша сообщила поклонникам, что не всегда ожидания совпадают с реальностью и рассказала на своем примере, как это бывает. Так, влюбленные решили отправиться на другой остров и забронировали тур в турагентстве, но когда они приехали на место, то полностью разочаровались, так как реальность оказалась совсем иная.

«Вчера вечером мы решили, что утром хотим уехать на другой остров. Связались с турагенством, выбрали 4 классных места и распланировали свой день. Подъем был в 5:45, на лодку мы зашли в 7:15 и тут понеслось. Мой вестибулярный аппарат дал сбой, меня воротило всю дорогу туда, там, обратно и даже сейчас. На первой локации мы были меньше 10-ти минут, так как водоем, в котором хотели искупаться — был закрыт, из-за сильных волн. Мы просто посмотрели на красивейшие виды, сели в машину и уехали дальше», - поделилась Даша.

Возлюбленная Никиты Добрынина отметила, что на вторую локацию они мечтали поехать весь отдых, но когда приехали туда, так и не рискнули спуститься к пляжу.

«Виды — мощные! Очень завораживает, что вообще такое существует. И вот мы доехали до третьей локации (она на фото). Я безумно сюда хотела, место просто магическое.Но! Чтобы сделать такое фото мы просидели полтора часа (мой жених самый терпеливый) на камнях, в ожидании того, что люди чуть разойдутся. Оно того стоило, потому что мы плавали вдвоем под брызги от волн и шум океана», - сообщила Даша.