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    Жизнь

    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе

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    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе

    Западные СМИ утверждают, что отношения у пары самые серьезные

    Пару лет назад культовый боксер, один из самых богатых и эпатажных спортсменов мира Флойд Мейвезер решил уйти с ринга и заняться бизнесом. Вложиться Флойд решил в то, что близко сердцу и душе, — ночной клуб под названием Girl Collection, который располагается в Лас-Вегасе. В собственном заведении нокаутер устроил не только отличный приток в свой кошелек — вечеринки в клубе неизменно собирали полные залы вплоть до пандемии, но и личную жизнь.

    Как сообщает ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, Мейвезер вот уже несколько месяцев встречается с танцовщицей, трудоустроенной в Girl Collection. Зовут даму Анна Монро, ей 29 лет, что на 14 лет меньше возраста самого боксера.

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    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе
    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе
    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе
    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе
    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе
    Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе

    Отношения у пары самые серьезные: Sun сообщает, что аккурат под Новый год спортсмен сделал возлюбленной предложение, которое девушка приняла без особых раздумий. По словам инсайдеров, Анна уже всерьез подумывает о рождении ребенка, а на ее пальчике красуется кольцо с огромным бриллиантом — как раз в стиле Флойда.

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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