Легендарный боксер женится на стриптизерше, работающей в его клубе

Западные СМИ утверждают, что отношения у пары самые серьезные

Пару лет назад культовый боксер, один из самых богатых и эпатажных спортсменов мира Флойд Мейвезер решил уйти с ринга и заняться бизнесом. Вложиться Флойд решил в то, что близко сердцу и душе, — ночной клуб под названием Girl Collection, который располагается в Лас-Вегасе. В собственном заведении нокаутер устроил не только отличный приток в свой кошелек — вечеринки в клубе неизменно собирали полные залы вплоть до пандемии, но и личную жизнь.

Как сообщает ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, Мейвезер вот уже несколько месяцев встречается с танцовщицей, трудоустроенной в Girl Collection. Зовут даму Анна Монро, ей 29 лет, что на 14 лет меньше возраста самого боксера.

Отношения у пары самые серьезные: Sun сообщает, что аккурат под Новый год спортсмен сделал возлюбленной предложение, которое девушка приняла без особых раздумий. По словам инсайдеров, Анна уже всерьез подумывает о рождении ребенка, а на ее пальчике красуется кольцо с огромным бриллиантом — как раз в стиле Флойда.

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