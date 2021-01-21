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    Шоу-биз

    Скандальная Оля Полякова прокомментировала закон о языке

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    <p>&laquo;А почему мы говорим на чужом?&raquo;, - заявила Полякова</p> <div></div> - Скандальная Оля Полякова прокомментировала закон о языке

    «А почему мы говорим на чужом?», - заявила Полякова

    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка уверена, что язык нужен, чтобы осознать себя украинцем

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова прокомментировала принятый закон, согласно которому сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

    Интересно, что артистка, которая в обычной жизни говорит по-русски, поддержала этот закон. В сторис своей страницы в Instagram Полякова отметила, что для того, чтобы осознать себя украинцем, надо изучать свой язык:

    «Вышел закон, согласно которому мы должны говорить на украинском языке. И те, кто пишет в Facebook и Instagram что это очень им неудобно как-то, я хочу сказать вам. Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии — на французском. Может очень хотят американцы разговаривать на каком-то другом языке? Люди, у нас должен быть наш украинский язык. Может сейчас это кого-то и раздражает, но в следующем будущем наши дети будут говорить на украинском и это прекрасно. Потому что для того, чтобы понять что ты — украинец надо изучать свой язык, надо на нем говорить. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?», - сказала Полякова.

    Напомним, что от 16 января 2021 граждан должны обслуживать на государственном языке.

    Ранее Оля Полякова хвасталась отдыхом на Мальдивах, хотя еще недавно певица не могла и подумать об этом. Артистка жаловалась на отсутствие доходов от концертов во время карантина и даже обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

    Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя, а «финансовые трудности» никак не повлияли на решения улететь отдыхать на Мальдивы

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости певица украинский язык
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