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    Шоу-биз

    Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой</p> <div></div> - Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой

    instagram.com/kyliejenner/

    Модель устроила чувственную фотосессию в купальнике

    Самая молодая миллиардерша в мире, 23-летняя инстадива Кайли Дженнер, выбрала откровенный пляжный аутфит, который выгодно подчеркнул ее женственную фигуру. Кайли позировала на фоне красивого заката.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

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    Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат
    Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат
    Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат
    Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники бурно отреагировали на пикантные снимки Кайли. «Ты такая горячая», «Потрясающая, стала еще больше похожа на Ким», «У тебя тело мечты», «Красивая и нежная», — восхитились фолловеры.

    Ранее Кайли Дженнер высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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