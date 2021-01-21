Миллиардерша Кайли Дженнер в бикини затмила своими формами закат

Модель устроила чувственную фотосессию в купальнике

Самая молодая миллиардерша в мире, 23-летняя инстадива Кайли Дженнер, выбрала откровенный пляжный аутфит, который выгодно подчеркнул ее женственную фигуру. Кайли позировала на фоне красивого заката.

Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

Поклонники бурно отреагировали на пикантные снимки Кайли. «Ты такая горячая», «Потрясающая, стала еще больше похожа на Ким», «У тебя тело мечты», «Красивая и нежная», — восхитились фолловеры.

Ранее Кайли Дженнер высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов

.