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    Шоу-биз

    Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини

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    <p>Артистка опубликовала снимок с отдыха</p> <div></div> - Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини

    Артистка опубликовала снимок с отдыха

    instagram.com/santadimopulos/

    Звезда томно позировала у бассейна

    Бывшая участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос отдыхает на Мальдивах и продолжает радовать фанатов солнечными фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое загорелое тело.

    На снимке мокрая Санта в красном купальнике позировала, сидя на краю бассейна и наслаждаюсь лучами солнца. Вне артистки подчеркнула ее упругой пресс и длинные ноги.

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    Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини
    Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини
    Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини
    Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини
    instagram.com/santadimopulos/

    «Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего еще хочется успеть! Вы спросите, чем я занимаюсь здесь? Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в различных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи. В субботу мы с Дени идем на мастер-класс по приготовлению пиццы (он захотел именно пиццу), завтра будем кататься на «таблетке», на велосипедах, падлбордах, плавать в масках, смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и ветер», - поделилась подробностями своего отдыха звезда.

    Поклонники Санты по заслугам оценили ее формы.

    «Так это мечта. Очень круто. Отдыхаю вместе с вами, такое можно увидеть только на картинке. Пусть наступит время, когда такая возможность будет у всех», «Это прекрасно! Будьте счастливы», На любом курорте, отдых с семьей, это уже прекрасно. А тем более на Мальдивах — сказка, мечта! Приятного вам семейного отдыха и релакса», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

     Читайте также: «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес отдых
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