Мокрая экс-«Виа Гра» заворожила поклонников пикантными фото в бикини

Звезда томно позировала у бассейна

Бывшая участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос отдыхает на Мальдивах и продолжает радовать фанатов солнечными фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое загорелое тело.

На снимке мокрая Санта в красном купальнике позировала, сидя на краю бассейна и наслаждаюсь лучами солнца. Вне артистки подчеркнула ее упругой пресс и длинные ноги.

«Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего еще хочется успеть! Вы спросите, чем я занимаюсь здесь? Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в различных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи. В субботу мы с Дени идем на мастер-класс по приготовлению пиццы (он захотел именно пиццу), завтра будем кататься на «таблетке», на велосипедах, падлбордах, плавать в масках, смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и ветер», - поделилась подробностями своего отдыха звезда.

Поклонники Санты по заслугам оценили ее формы.

«Так это мечта. Очень круто. Отдыхаю вместе с вами, такое можно увидеть только на картинке. Пусть наступит время, когда такая возможность будет у всех», «Это прекрасно! Будьте счастливы», На любом курорте, отдых с семьей, это уже прекрасно. А тем более на Мальдивах — сказка, мечта! Приятного вам семейного отдыха и релакса», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.