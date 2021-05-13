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    Lego выпустил набор, созданный по мотивам сериала «Друзья» (фото)

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    Lego выпустил набор, созданный по мотивам сериала «Друзья» (фото)

    Набор полностью воссоздает квартиры главных героев

    Компания Lego выпустила новый набор, созданный по мотивам культового сериала «Друзья». Конструктор в деталях воссоздает квартиры, в которых живут Моника с Рейчел и Джоуи с Чендлером, а также коридор, соединяющий апартаменты. Об этом сообщается на сайте компании.

    В набор также вошли элементы, посвященные конкретным сценам из сериала. В частности, с помощью набора можно воссоздать сцену со Дня благодарения, когда Моника надела на голову индейку, историю о том, как Джоуи и Чендлер остались с каноэ вместо мебели, а также эпизод с кукольным домиком Фиби.

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    Lego выпустил набор, созданный по мотивам сериала «Друзья» (фото)
    Lego выпустил набор, созданный по мотивам сериала «Друзья» (фото)
    Lego выпустил набор, созданный по мотивам сериала «Друзья» (фото)

    Также в конструкторе есть фигурки Рейчел в клетчатой юбке, Росса в узких кожаных штанах, Моники в фартуке, Фиби в цветочном образе, Чендлера в костюме с галстуком, Джоуи, надевшего на себя одежду Чендлера, а также Дженис в ярком наряде.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: Сериал
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