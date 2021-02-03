Как снимались секс-сцены в сериале «Бриджертоны». Актриса рассказала самое интересное

На площадке работала координатор по интимным сценам

Звезда самого популярного сериала на Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор рассказала о съемках секс-сцен. Интервью с ней опубликовало издание Glamour. Ранее, напомним, мы писали о том, что секс-сцены из этого проекта стали популярны на порносайтах.

Фиби призналась, что съемки секс-сцен были самыми сложными, а особенно моменты с мастурбацией. И это о чем-то да говорит, потому что многие сцены было сложно снимать.

«В этих моментах чувствуешь себя очень уязвимым. Указания к таким сценам были специфичными: ты должна сыграть оргазм. Репетировать такое сложно, а значит, можно не репетировать, а просто делать», - призналась актриса.

Актриса рассказала, что на площадке работала координатор по интимным сценам Лиззи Тэлбот. И если бы к проекту не привлекли этого специалиста, секс-сцены пришлось бы снимать с режиссером-мужчиной.

«И это было бы неловко. А так я чувствовала себя в безопасности, зная, что Лиззи рядом. И если бы что-то пошло не так или не устроило режиссера, он сначала мог переговорить с ней», - говорит звезда.

Она добавила, что без девушки-координатора секс-сцен съемки были бы еще сложнее, а так Лиззи всегда заботилась и защищала актрису, которой выпало большинство интимных сцен в сериале.

Напомним, костюмированный сериал «Бриджертоны» стал самым популярным на Netflix. Он побил рекорд меньше чем за месяц: драму посмотрели с 82 миллионов аккаунтов. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу «Ведьмак». На момент середины 2020 года у него было 76 миллионов просмотров.

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