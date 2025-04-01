Легендарний поет розповів, чим ДАІ розрахувалася з ним за пісню, написану на замовлення

Вадим Крищенко: «На замовлення писав багато пісень, адже я поет, який хоче їсти не тільки суп, а й печеню»

Вадим Крищенко: «На замовлення писав багато пісень, адже я поет, який хоче їсти не тільки суп, а й печеню»

Легендарний поет Вадим Крищенко у великому ювілейному інтерв’ю «Главкому» поділився цікавим спогадом про те, як він отримав оригінальну «винагороду» від ДАІ за написану на їхнє замовлення пісню.

Поет зазначив, що часто писав пісні на замовлення, адже, як він жартує, хоче їсти не лише суп, а й печеню. Одного разу він написав пісню для Державної автомобільної інспекції (ДАІ), яка настільки сподобалася начальнику, що той вирішив подякувати йому у незвичний спосіб.

«Написав, наприклад, на замовлення нашій ДАІ. Начальник ДАІ сказав, що хороша пісня. І виписав мені перепустку, вручив її зі словами про те, що де б мене не зупинили, я зможу її показати і мене пропустять. Я подякував. Але, кажу, є один момент: у мене просто нема машини. І він тоді взяв свою візитку і написав щось на ній і поставив печатку. Я поклав цю візитку собі в кишеню», – розповідає Крищенко.

Через деякий час Крищенко все ж скористався цим «унікальним документом», коли його підвозили на «Москвичі» і вони потрапили у затор.

«Колись був ремонт дороги від мосту Патона до Ленінградської площі (нині Дарницька), там проходила об'їзна дорога. Бачу, забито все. Була вузенька смужка, щоби пройти, проїхати. Мабуть, депутатам великим лиш дозволялося проїхати. Мене підвозили «Москвичем». Думаю, спробую. Запитав, чи можна нам проїхати? Мені відмовили. А тоді я кажу, що ось такий документ маю, і показав цю візитку з печаткою. То нас і пропустили. Бачте, знадобилася візитка», – усміхається поет, згадуючи цей випадок.

Нагадаємо, із нагоди 90-літнього ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка заплановано концерт в Палаці «Україна» на 12 квітня. Проте радість від майбутньої зустрічі з глядачами затьмарилася для поета кількома гіркими моментами. Організатори склали список артистів, але не врахували деяких побажань самого ювіляра. Тому деякі з близьких до Крищенка артистів, виконавців його пісень, виявилися не запрошеними. Митець назвав співаків, кого хотів би бачити на концерті до свого ювілею, але не судилося. Проте в афіші події таки є багато легендарних артистів, таких як Василь Зінкевич, Оксана Білозір, Іван Попович, і квитки на концерт розкуплені за кілька тижнів до самої події.

Афіша Палацу «Україна» фото: palac.com.ua

Знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко у великому ювілейному інтервʼю «Главкому» розповів про дружбу з одним з найвидатніших українських співаків ХХ століття Дмитром Гнатюком. За словами Крищенка, вони з Гнатюком в останні 20 років його життя дуже товаришували, зокрема поет-пісняр ходив у гості до митця.

Також Вадим Крищенко розповів, чому образився на одного з головних виконавців своїх пісень Іво Бобула.