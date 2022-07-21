Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян (відео)
Видатні українці нагадали про «псячу натуру» нашого східного сусіда
Політик Олег Ляшко оприлюднив відео своїх посиденьок з двома видатними українцями – героєм України, народним артистом України, лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Анатолієм Паламаренком та українським поетом-піснярем Вадимом Крищенком. Відповідне відео політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Анатолій Паламаренко зачитав знаменитий вірш Богдана Стельмаха «Не вір москалеві, як псові».
Колись хлопці з лісу вечеряли в нас
Постійно зі зброєю напоготові
Казали мені на прощання не раз:
Не вір москалеві, як псові.
Олег Ляшко коментуючи вірш, продекламований Паламаренком заявив, що у цих словах «сіль всього, що є».
Вадим Крищенко ж розповів про свого товариша, який став прихильники Путіна і «русского міра». Він продекламував свій вірш «Перевертні» про наших артистів-зрадників.
Ну що сказать — ганьба завжди зухвала.
Ми знаємо: в гадючнику Москви
Перевертнів вкраїнських є чимало,
Хто почепив орла до голови.
Не називаючи усе подонство й хиби,
Сказати хочу про майстрів октав,
Хто, вирощений на вкраїнськім хлібі,
Талант і совість недругу продав.
Мені гидотно згадувать ці лиця.
Для виправдання не стачає слів.
Покара не мине тих – сокушиться
Хто зрадив рід і заповідь батьків.
Ми власні рани правдою загоїм.
Хай озориться гідністю доба
Й напише на знаменах: «Честь Героям,
А зрадникам й перевертням – ганьба!»
Нагадаємо, раніше легендарний французький актор та режисер Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. У його рамках проекту світова замитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.