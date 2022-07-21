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    Культура

    Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян (відео)

    Анатолій Паламаренко зачитав знаменитий вірш Богдана Стельмаха &laquo;Не вір москалеві, як псові&raquo; - Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян (відео)
    Анатолій Паламаренко зачитав знаменитий вірш Богдана Стельмаха «Не вір москалеві, як псові»
    фото: скріншот із відео

    Видатні українці нагадали про «псячу натуру» нашого східного сусіда

    Політик Олег Ляшко оприлюднив відео своїх посиденьок з двома видатними українцями – героєм України, народним артистом України, лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Анатолієм Паламаренком та українським поетом-піснярем Вадимом Крищенком. Відповідне відео політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Анатолій Паламаренко зачитав знаменитий вірш Богдана Стельмаха «Не вір москалеві, як псові».

    Колись хлопці з лісу вечеряли в нас
    Постійно зі зброєю напоготові
    Казали мені на прощання не раз:
    Не вір москалеві, як псові.

    Олег Ляшко коментуючи вірш, продекламований Паламаренком заявив, що у цих словах «сіль всього, що є».

    Вадим Крищенко ж розповів про свого товариша, який став прихильники Путіна і «русского міра». Він продекламував свій вірш «Перевертні» про наших артистів-зрадників.

    Ну що сказать — ганьба завжди зухвала.
    Ми знаємо: в гадючнику Москви
    Перевертнів вкраїнських є чимало,
    Хто почепив орла до голови.

    Не називаючи усе подонство й хиби,
    Сказати хочу про майстрів октав,
    Хто, вирощений на вкраїнськім хлібі,
    Талант і совість недругу продав.

    Мені гидотно згадувать ці лиця.
    Для виправдання не стачає слів.
    Покара не мине тих – сокушиться
    Хто зрадив рід і заповідь батьків.

    Ми власні рани правдою загоїм.
    Хай озориться гідністю доба
    Й напише на знаменах: «Честь Героям,
    А зрадникам й перевертням – ганьба!»

    Нагадаємо, раніше легендарний французький актор та режисер Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. У його рамках проекту світова замитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.

    Теги: росія Олег Ляшко Україна
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    Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян (відео)