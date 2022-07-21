Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян (відео)

Видатні українці нагадали про «псячу натуру» нашого східного сусіда

Політик Олег Ляшко оприлюднив відео своїх посиденьок з двома видатними українцями – героєм України, народним артистом України, лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Анатолієм Паламаренком та українським поетом-піснярем Вадимом Крищенком. Відповідне відео політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Анатолій Паламаренко зачитав знаменитий вірш Богдана Стельмаха «Не вір москалеві, як псові».

Колись хлопці з лісу вечеряли в нас

Постійно зі зброєю напоготові

Казали мені на прощання не раз:

Не вір москалеві, як псові.

Олег Ляшко коментуючи вірш, продекламований Паламаренком заявив, що у цих словах «сіль всього, що є».

Вадим Крищенко ж розповів про свого товариша, який став прихильники Путіна і «русского міра». Він продекламував свій вірш «Перевертні» про наших артистів-зрадників.

Ну що сказать — ганьба завжди зухвала.

Ми знаємо: в гадючнику Москви

Перевертнів вкраїнських є чимало,

Хто почепив орла до голови.

Не називаючи усе подонство й хиби,

Сказати хочу про майстрів октав,

Хто, вирощений на вкраїнськім хлібі,

Талант і совість недругу продав.

Мені гидотно згадувать ці лиця.

Для виправдання не стачає слів.

Покара не мине тих – сокушиться

Хто зрадив рід і заповідь батьків.

Ми власні рани правдою загоїм.

Хай озориться гідністю доба

Й напише на знаменах: «Честь Героям,

А зрадникам й перевертням – ганьба!»

Нагадаємо, раніше легендарний французький актор та режисер Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. У його рамках проекту світова замитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.