Леся Никитюк описала идеального мужчину: бородатый, не жлоб и с волосатой грудью



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Леся Никитюк

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Недавно Леся Никитюк заявила о расставании с «соседом». Так девушка называла мужчину, с которым встречалась 2,5 года. А во время съемок Youtube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность» рассказала, каким видит своего будущего спутника. Точнее, каким он точно не должен быть.

«Я ни за что не вступлю в отношения с мужчиной, если он жлоб, – заявила ведущая Нового канала. – Скажу «нет», если он не верит в Бога, не общается и не уважает своих родителей, если он несамостоятельный или женат. Большой минус – отсутствие растительности на лице. Это моя личная прихоть: чтобы у парня была борода или густая щетинка. И, желательно, растительность на груди»

«Жлобство» Леся Никитюк определяет очень четко. И отличает от рационализма.

«Есть рациональность, а есть жлобизм, – говорит Леди Ле. – Первое – это круто, второе – нет. Рациональность – это когда ты посмотришь, все ли правильно в чеке, обратишь внимание, сколько у тебя снялось денег с карточки. Когда ты внимателен к расходам. А жлобство –это когда у тебя ничего с карточек не снимается, потому что ты ничего не тратишь. Это когда ты приходишь к нему колядовать, а он тебе дает конфеты «Рачки». Жлобы всегда забывают кошельки. Но при этом в квартире у них все самое дорогое. У меня – глаза-рентгены. Я сразу энергетически определяю и вычисляю жлоба».

Кстати, Леди Ле из тех женщин, которые всегда поддержат своего мужчину. И морально, и материально. Но сделают это так тонко, что парень не обидится и не почувствует себя тряпкой.

«Я не меркантильная, никогда не ведусь на бабло. Клянусь, – рассказывает Леся Никитюк. – Я не могу пойти на свидание с неприятным мне человеком только ради того, чтобы он мне подарил часы. Я – за перспективу. Если человек перспективный, я буду с ним. Ценю в мужчинах хватку, образование. И стараюсь оценить потенциал парня перед тем, как в него влюбиться. И даже если у него ни гроша за душой, если он только на старте своей карьеры, но может и хочет ее строить, я, конечно же, этот старт организую и проведу. Но взамен попрошу честность, порядочность и ноль интрижек с другими телками».