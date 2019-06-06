Дженнифер Лоуренс рассказала о своем женихе на премьере «Темного феникса»



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Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе с галеристом Куком Мэруни, а параллельно продвигает свою новую картину - «Темный феникс»

На днях актриса вместе со звездным составом фильма побывала на премьере в Лос-Анджелесе. Появившись на красной дорожке в черном элегантном платье Dior, она позволила себе быть чуть более разговорчивой чем обычно и рассказала журналистам о своем женихе. На вопрос о том, как она решилась принять предложение руки и сердца, актриса ответила:

«Ну, просто он лучший человек, которого я когда-либо встречала за всю свою жизнь. Это было очень-очень простое решение», - немногословно, но красноречиво описала свои отношения Лоуренс.

Напомним, впервые об отношениях 28-летней Лоуренс и 33-летнего Кука Мэруни стало известно в начале прошлого лета. В отличие от предыдущих возлюбленных актрисы (среди них - режиссер Даррен Аронофски и актер Николас Холт), ее новый бойфренд имеет отношение к миру изобразительного искусства, а не кино, и держит в Нью-Йорке арт-галерею. В начале февраля стало известно, что Дженнифер и Кук обручились. А в мае они устроили вечеринку в честь своей помолвки в Нью-Йорке, куда пригласили всех своих близких.

Джерело: Hello!