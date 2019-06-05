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    Жизнь

    Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо

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    Алла Костромичева&nbsp; - Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо
    Алла Костромичева 

    Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» удивила поклонников неожиданным признанием

    Алла Костромичева – универсальный боец. Выдержать многочасовой грим? Легко! Продефилировать на показе в обуви на 30-сантиметровых каблуках? Done! Это, кстати, было на шоу Александра МакКвина. Надеть контактные линзы и стать жуткой ведьмой для съемок одного из испытаний нового сезона «Топ-модели по-украински»? Без проблем. Но есть вещи, на которые известная модель и ведущая Нового канала не согласилась бы никогда.

     «Мне, кажется, модель должна уметь меняться, удивлять, быть разной, – рассказала Алла Костромичева в эфире радио «Киев». – Я не боюсь перевоплощаться. И зачастую соглашаюсь на самые безумные идеи дизайнеров или режиссеров нашего проекта. Единственное, на что я бы не согласилась ради работы, так это на татуировку».

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    Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо
    Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо
    Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо
    Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо

    Если наколка для Аллы табу, то эксперименты с волосами – вовсе нет.

     «Я давно мечтаю сняться в кино, – продолжает Костромичева. – Так вот ради роли в фильме могла бы даже побриться налысо! Многие девушки ужасно переживают о своих волосах. Во время «Перевоплощения» на проекте наши участницы стандартно проливают больше всего слез. А для меня волосы никогда не были камнем преткновения».

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