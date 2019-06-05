Алла Костромичева призналась, что ради кинокарьеры готова побриться налысо



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Алла Костромичева

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» удивила поклонников неожиданным признанием

Алла Костромичева – универсальный боец. Выдержать многочасовой грим? Легко! Продефилировать на показе в обуви на 30-сантиметровых каблуках? Done! Это, кстати, было на шоу Александра МакКвина. Надеть контактные линзы и стать жуткой ведьмой для съемок одного из испытаний нового сезона «Топ-модели по-украински»? Без проблем. Но есть вещи, на которые известная модель и ведущая Нового канала не согласилась бы никогда.

«Мне, кажется, модель должна уметь меняться, удивлять, быть разной, – рассказала Алла Костромичева в эфире радио «Киев». – Я не боюсь перевоплощаться. И зачастую соглашаюсь на самые безумные идеи дизайнеров или режиссеров нашего проекта. Единственное, на что я бы не согласилась ради работы, так это на татуировку».

Если наколка для Аллы табу, то эксперименты с волосами – вовсе нет.

«Я давно мечтаю сняться в кино, – продолжает Костромичева. – Так вот ради роли в фильме могла бы даже побриться налысо! Многие девушки ужасно переживают о своих волосах. Во время «Перевоплощения» на проекте наши участницы стандартно проливают больше всего слез. А для меня волосы никогда не были камнем преткновения».