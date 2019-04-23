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    Жизнь

    Леся Никитюк подарит фанатам свою машину

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    Леся ,Никитюк - Леся Никитюк подарит фанатам свою машину
    Леся ,Никитюк

    Телеведущая Леся Никитюк сделала широкий жест перед армией своих почитателей в Instagram

     На своей странице в соцсети звезда Нового канала объявила розыгрыш собственного автомобиля – кросовера KIA, за рулем которого еще до вчерашнего дня колесила целых два года!

    «Моя любимая машинка! Заряжена на отсутствие целлюлита и на успех!» – написала знаменитая блондинка.

     Кстати, Леся Никитюк – первая украинская телеведущая, которая решила подарить подписчикам собственное авто. До этого коллеги ведущей проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» если и предлагали побороться за новенького «железного коня», то не за собственного, любимого и обжитого звездной персоной.

    «Фары осветят ваш путь в будущее! – веселится ведущая. – Сзади так много места! Панорамная крыша, чтобы все видели, кто сверху! Тут у меня полный фарш!»

    Имя победителя Леся пообещала назвать 8 мая.

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    Леся Никитюк подарит фанатам свою машину
    Леся Никитюк подарит фанатам свою машину

    «З переможцем «переберемо» лiчно!» – шутит звезда, – только не за рулем!»

     Как признается сама Леся, после вручения нынешней машины новому владельцу «из народа» на некоторое время она останется без личного транспорта. Тем временем фаны ведущей Нового канала уже начали борьбу за звездное авто! Условия розыгрыша Леся Никитюк расписала в своем Instagram

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