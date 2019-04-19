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    Жизнь

    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии

    • Розсилка
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко - Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

    Украинская телеведущая вместе со своим возлюбленным посетили церемонию награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»

    Вчера вечером с столице состоялась 10-я церемония вручения премии «Золотая Жар-птица».

     Как ранее сообщал Scotch, в этом году организаторы «Золотой Жар-птицы», телеканал М2 и компания «Таврийские Игры», наградили достижениями украинских исполнителей в 11 номинациях:

    • Прорыв года: Dilemma
    • Народный хит: Потап & Олег Винник – «Найкращий день» OST «Скажене Весілля»
    • Танцевальный хит: Злата Огнивич – «Долоні»
    • Инди: Kadnay
    • Баллада года: The Hardkiss – «Мелодія»
    • Поп-группа: Kazka
    • Хит года (песня года): Kazka – «Плакала»
    • Рок-группа: Беz обмежень
    • Клип года: Вопли Видоплясова – «Кобіта»
    • Певец года: Сергей Бабкин
    • Певица года: Злата Огневич 
    Также на сцене состоялся гала-концерт, в котором приняли участие The Hardkiss, Kazka, Джамала, Сергей Бабкин, Alyosha, «ВВ», Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, Tarabarova, Андриана и Александр Пономарев и Тина Кароль.
     Послушать и поддержать украинских исполнителей пришла и телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь со своим возлюбленным вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.
    Сначала пара прошлась по красной дорожке, где Елену-Кристину узнали поклонники, и массово просили ее сфотографироваться.

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    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
    Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии

    «И немного о звёздах вчера на Премии «Золотая Жар-птица-2019». Конечно, их было очень много. Но в мой прямой эфир попали особенные – прекрасные ВЫ! Спасибо каждому за тёплые слова, обнимашки и пожелания. И да – на одном из фото волшебная Девушка ждёт двойню – девчонок. Возможно, одна из них будет Кристина», – написала в Instagram вдохновленная Лебедь.

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