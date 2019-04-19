Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии
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Розсилка
Украинская телеведущая вместе со своим возлюбленным посетили церемонию награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»
Вчера вечером с столице состоялась 10-я церемония вручения премии «Золотая Жар-птица».
Как ранее сообщал Scotch, в этом году организаторы «Золотой Жар-птицы», телеканал М2 и компания «Таврийские Игры», наградили достижениями украинских исполнителей в 11 номинациях:
- Прорыв года: Dilemma
- Народный хит: Потап & Олег Винник – «Найкращий день» OST «Скажене Весілля»
- Танцевальный хит: Злата Огнивич – «Долоні»
- Инди: Kadnay
- Баллада года: The Hardkiss – «Мелодія»
- Поп-группа: Kazka
- Хит года (песня года): Kazka – «Плакала»
- Рок-группа: Беz обмежень
- Клип года: Вопли Видоплясова – «Кобіта»
- Певец года: Сергей Бабкин
- Певица года: Злата Огневич
«И немного о звёздах вчера на Премии «Золотая Жар-птица-2019». Конечно, их было очень много. Но в мой прямой эфир попали особенные – прекрасные ВЫ! Спасибо каждому за тёплые слова, обнимашки и пожелания. И да – на одном из фото волшебная Девушка ждёт двойню – девчонок. Возможно, одна из них будет Кристина», – написала в Instagram вдохновленная Лебедь.