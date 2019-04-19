Сладкая парочка: Елена-Кристина Лебедь с Павлом Розенко засветились на красной дорожке украинской премии



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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Украинская телеведущая вместе со своим возлюбленным посетили церемонию награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»

Вчера вечером с столице состоялась 10-я церемония вручения премии «Золотая Жар-птица».

Как ранее сообщал Scotch, в этом году организаторы «Золотой Жар-птицы», телеканал М2 и компания «Таврийские Игры», наградили достижениями украинских исполнителей в 11 номинациях:

Прорыв года: Dilemma

Народный хит: Потап & Олег Винник – «Найкращий день» OST «Скажене Весілля»

Танцевальный хит: Злата Огнивич – «Долоні»

Инди: Kadnay

Баллада года: The Hardkiss – «Мелодія»

Поп-группа: Kazka

Хит года (песня года): Kazka – «Плакала»

Рок-группа: Беz обмежень

Клип года: Вопли Видоплясова – «Кобіта»

Певец года: Сергей Бабкин

Певица года: Злата Огневич

Также на сцене состоялся гала-концерт, в котором приняли участие The Hardkiss, Kazka, Джамала, Сергей Бабкин, Alyosha, «ВВ», Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, Tarabarova, Андриана и Александр Пономарев и Тина Кароль.

Послушать и поддержать украинских исполнителей пришла и телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь со своим возлюбленным вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.