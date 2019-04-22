Анита Луценко рассказала о возвращении в проект «Зважені та щасливі»: Это часть моей жизни



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Анита Луценко

Съемки нового сезона шоу «Зважені та щасливі» в самом разгаре

Ведущей проекта снова стала Анита Луценко, которая поделилась первыми эмоциями после возвращения в проект.

«Зважені та щасливі» - это большая (во всех смыслах) часть моей жизни. Люблю особенной любовью, потому что это мой первый проект на ТВ. Помню, как в первом сезоне стучало сердце в висках, когда участники появились на горизонте. Прошло 8 лет - и я снова готовлюсь к съемкам уже девятого сезона «Зважених». Я была одной из тех, кто создавал этот проект, поэтому особенно приятно снова вернуться в команду», - комментирует Анита.

Анита была тренером первых пяти сезоном и ведущей седьмого сезона.

«За год без «Зважених» я смогла посмотреть на проект со стороны, объективно оценить его важность для людей и свою роль в нем. Когда долго живешь одним проектом, перестаешь чувствовать его «вкус» и остроту происходящего. Привыкаешь даже к необычному. Например, когда вчера еще еле ходящие люди бегут на твоих глазах марафон в 42 км. Эта пауза была нужна. Потому что я возвращаюсь изголодавшейся по эмоциям, вызовам, надрывам и адреналину», - делится впечатлениями Анита.

Напомним, что не смотря на то, что сезон «Зважених та щасливих» уже начали снимать, поклонники проекта увидят его на экране только осенью 2019.