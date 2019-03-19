Леся Никитюк рассказала об идеальных отношениях в семье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Никитюк

Пока поклонники Леси Никитюк обеспокоены состоянием ее здоровья после Instagram-сторис под капельницей, телезвезда не унывает и готовится к новым съемкам

А вот личная жизнь телеведущей Нового канала по-прежнему находится под грифом «секретно».

Единственное, в чем недавно призналась Леся – теперь она барышня свободная. При этом знаменитость точно знает, какие отношения хочет выстроить со своим будущим избранником.

«Идеальная семья – это когда один другого позовёт, а тот, несомненно, прилетит, – откровенничает Леся Никитюк. – Идеальные отношения – когда не любовники, а друзья, родные души. Очень важно, чтобы мир одного человека и мир другого не пугал их. Тогда будет комфорт».

Также ведущая поведала о том, что задумывается о переезде в другую страну. Но только при условии, если будет ждать пополнения.

«Если все устроится в личной жизни, и я запланирую ребёнка, то хотела бы первые 2-3 года пожить с малышом в другом климате, – призналась Леся Никитюк в интервью журналу Woman Magazine. – Чтобы ему было легче адаптироваться. Многие дети болеют из-за климата, и сами родители от этого страдают. Если можно всё упростить, почему бы этого не сделать? Для того я и работаю много – чтобы можно было переехать в другую страну, и никто ни в чем не нуждался».