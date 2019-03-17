20-летняя дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой



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Пэрис Джексон

Медики оценивают состояние Пэрис Джексон как стабильное

Наследница покойного американского певца Майкла Джексона - 20-летняя Пэрис пыталась свести счеты с жизнью. Как сообщает портал TMZ, на подобное девушка решилась из-за показа фильма «Покидая «Нэверленд»», посвященном ее отцу.

Напомним, что в ленте приводятся заявления двух молодых американцев, который рассказали о том, что еще будучи детьми подверглись действиям сексуального характера со стороны прославленного исполнителя. Однако семья Майкла Джексона отказывается верить в подобное, принимая данные обвинения за «публичное линчевание».

Лента «Покидая «Нэверленд»» была показана телеканалом НВО. После попытки суицида дочь Джексона - Пэрис доставили в одну из клиник. Она находится под постоянным наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Также уточняется, что инцидент произошел в утром, в субботу, 16 марта.

По некоторым данным, сама Пэрис фильм о своем покойном отце не смотрела. Девушка не раз выступала в защиту Майкла Джексона, пытаясь отстоять его честь. Ранее дочь исполнителя уже пыталась свести счеты с жизнью. Однако и тогда наследницу американского певца удалось спасти. Пэрис не скрывала, что последние годы она страдала от депрессии.