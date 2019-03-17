Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию



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Виктория Бекхэм

Звезда призналась, что у всех в ее семье есть проблемы с чтением и правописанием

Модельер и бывшая солистка «Spice Girls» Виктория Бекхэм призналась, что диагностировала у себя дислексию. Кроме того, эта болезнь, похоже, передалась и ее детям. Она рассказала, что все четверо детей имеют определенные проблемы с чтением, письмом и правописанием. В целом эти проблемы коснулись, по словам Бекхэм, всей ее семьи.

Звезда отметила, что «дислексия не бегает в нашей семье, она скачет». Она призналась, что никто из ее детей не избежал в некоторой степени этих проблем. Однако это не мешает им успешно заниматься самореализацией. Отметим, что старший сын звезды пробует себя в роли фотографа, Ромео планирует заниматься профессионально теннисом, Крус увлечен музыкой и танцами, а дочь Харпер еще не определилась с увлечениями.