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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию

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    Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм

    Звезда призналась, что у всех в ее семье есть проблемы с чтением и правописанием

    Модельер и бывшая солистка «Spice Girls» Виктория Бекхэм призналась, что диагностировала у себя дислексию. Кроме того, эта болезнь, похоже, передалась и ее детям. Она рассказала, что все четверо детей имеют определенные проблемы с чтением, письмом и правописанием. В целом эти проблемы коснулись, по словам Бекхэм, всей ее семьи.

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    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию
    Виктория Бекхэм обнаружила у себя дислексию

    Звезда отметила, что «дислексия не бегает в нашей семье, она скачет». Она призналась, что никто из ее детей не избежал в некоторой степени этих проблем. Однако это не мешает им успешно заниматься самореализацией. Отметим, что старший сын звезды пробует себя в роли фотографа, Ромео планирует заниматься профессионально теннисом, Крус увлечен музыкой и танцами, а дочь Харпер еще не определилась с увлечениями.

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