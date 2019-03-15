  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом

    • Розсилка
    Майкл Джексон и Дебби&nbsp; Роу с детьми - Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Майкл Джексон и Дебби  Роу с детьми

    Чтобы женщина забеременела, была проведена процедура искусственного оплодотворения

    Дебби Роу заявила о своей обиде на поп-короля, который скончался в 2009 году в 50-летнем возрасте. По словам второй жены Майкла Джексона, ее оплодотворили «как лошадь».

    Супруги состояли в браке с 1996 по 1999 год. За это время у пары родилось двое детей. Дебби Роу заявила, что у нее никогда не было интимной близости со звездным мужем.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом
    Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом

    Дебби считает, что культовый певец использовал ее только как инкубатор для рождения детей: Майкла Джозефа Джексона и Пэрис Джексон. Чтобы она забеременела, была проведена процедура искусственного оплодотворения. «Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», - поделилась Роу в интервью The Sun. Майкл вынудил Дебби отказаться от опеки над детьми.

     

    знаменитости шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ