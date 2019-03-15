Вторая жена Майкла Джексона призналась, что никогда не имела интимных отношений с певцом



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Майкл Джексон и Дебби Роу с детьми

Чтобы женщина забеременела, была проведена процедура искусственного оплодотворения

Дебби Роу заявила о своей обиде на поп-короля, который скончался в 2009 году в 50-летнем возрасте. По словам второй жены Майкла Джексона, ее оплодотворили «как лошадь».

Супруги состояли в браке с 1996 по 1999 год. За это время у пары родилось двое детей. Дебби Роу заявила, что у нее никогда не было интимной близости со звездным мужем.

Дебби считает, что культовый певец использовал ее только как инкубатор для рождения детей: Майкла Джозефа Джексона и Пэрис Джексон. Чтобы она забеременела, была проведена процедура искусственного оплодотворения. «Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», - поделилась Роу в интервью The Sun. Майкл вынудил Дебби отказаться от опеки над детьми.