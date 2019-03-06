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    Жизнь

    Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения

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    Телеведущая Леся Никитюк с мамой - Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения
    Телеведущая Леся Никитюк с мамой

    Украинская телеведущая приехала в родной Хмельницкий на юбилей и спела для мамы

    Сегодня у мамы Леси Никтюк день рождения! Именно поэтому ведущая без предупреждения примчалась в родной Хмельницкий, чтобы в этот день поздравить Екатерину Петровну Никитюк.

    Об этом знаменитая блондинка эмоционально рассказала в своих Instagram-сторис, предвкушая праздничный вечер. Переступив порог родительского дома, Леся Никитюк показала поклонникам, как на ее визит отреагировала мама. Счастливая телезвезда исполнила песню «Катя, Катерина…» в честь именинницы и подарила Екатерине Петровне букет нежно-розовых тюльпанов.

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    Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения
    Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения
    Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения

    «Мамуля...моя люба КЕТ! Кетрін! Happy Birthday!!! Берегите своих мам! P.S. Ох і пачка в мене на фото…», – так подписала снимки с мамой ведущая Нового канала.

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