Экс-участница проекта «Холостяк» Роза Аль-Намри призналась, что вышла замуж втайне от отца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роза Аль-Намри

Совсем скоро на телеэкранах стартует сериалити «7Я Розы», которое раскроет все тайны семейства Аль-Намри

Не только за границей с большим интересом следят за жизнью звезд. Реалити-шоу о семьйстве Кардашьян бьет рекорды по просмотрам и сотни девушек мечтают о роскошных автомобилях, дорогих брендовых вещах и популярности, как у именитых сестер.

В Украине такой формат только начинает завоевывать своего зрителя и совсем скоро выйдет в эфир реалити, в котором ведущая пост-шоу «Как выйти замуж?», экс-участница проекта «Холостяк» Роза Аль-Намри будет находиться под круглосуточным наблюдением и покажет свою жизнь без купюр всей стране.

Семья Аль-Намри прожила под прицелами камер несколько месяцев. Три сестры телеведущей: Лиза, Риям, Азаль, брат Амир и родители жили под одной крышей со съемочной группой Нового канала.

«Мы многое пережили вместе, – вспоминает руководитель сериалити Сергей Мельник. – Ухажеры, представив себя шекспировскими Ромео, пробирались в дом к девушкам. Было похищение невесты, погоня по городу с полицией, переломанные руки и много страсти. Не пошлости и эротики, а именно страсти (улыбается). Главный в семье Аль-Намри – отец Махмуд. От него зависело, быть сериалити или нет. Здорово, что он не только дал согласие, но и участвовал в съемках сам. На экране Махмуд выглядит очень харизматичным и волевым, как Жан Рено в «Леоне-киллере». У них даже внешнее сходство есть (улыбается). Всем вместе нам удалось не только показать жизнь необычной, классной семьи, их быт, но и копнуть вглубь каждого персонажа. Сложнее всего было работать с Розой, как ни парадоксально. Большой телевизионный опыт иногда мешал ей. Она ведь в первую очередь девушка, которая мечтает о любви, а потом уже звезда и телеведущая. Но иногда наша главная героиня пряталась за своим телеобразом, возможно, чтобы не выдавать каких-то секретов».

Но, как бы ни старались участники сериалити что-то скрыть, все тайное рано или поздно становилось явным. Самая большая интрига сезона – личная жизнь и замужество Розы Аль-Намри – тоже станет достоянием общественности, а заодно и всей семьи.

«Папа не знал этой истории, он не видел моих свадебных фото, – признается Роза. – Глупо было полагать, что это пройдет мимо него. Но иногда в вопросах любви действуешь импульсивно, а уже потом думаешь о последствиях».