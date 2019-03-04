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    Шоу-биз

    Даша Астафьева призналась, что чувствует себя на сцене не комфортно и готова бросить шоу-бизнес ради семьи

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    Маша Ефросинина и Даша Астафьева - Даша Астафьева призналась, что чувствует себя на сцене не комфортно и готова бросить шоу-бизнес ради семьи
    Маша Ефросинина и Даша Астафьева

    Сексапильная артистка шокировала поклонников неожиданным признанием

    Популярная певица, модель, актриса Даша Астафьева, известная своими откровенными фотосессиями и экстравагантными нарядами во время интервью «Экзамен на откровенность с Машей Ефросининой» призналась, что на сцене ей не комфортно. 

    Тонкие веревочки, вместо одежды, кожаные корсеты с камнями и декольте, восхищенные взгляды поклонников, шумные вечеринки – все это Даша готова обменять на семейный уют и отдых с любимым мужчиной.

    «Когда у нас начались серьёзные отношения с Артемом, я ему сказала, что никогда ни кому не рассказываю о своей личной жизни, не выношу на показ, но нам надо сделать этот шаг – появиться вместе на светской вечеринке. Мы вместе пошли на премьеру спектакля «Шкаф» Лены Коляденко.  Для Артема это было максимально дискомфортно. Я никогда не видела его таким волнующимся. Это был совершенно другой человек. Я его даже не хочу таким узнавать. Я не хочу доставлять такие неприятные эмоции близким людям. Поэтому, когда вопрос касается моей работы, я никогда его не прошу его идти со мной».

    Также, во время интервью сексапильная артистка призналась, что часто чувствует себя на сцене не комфортно.

    «Я надеюсь, что скоро уйду из шоу-бизнеса. Все больше и больше, я не то чтобы разочаровываюсь… Я растворяю свою позицию «Я звезда. Я певица». Я просто человек-эмоция и мне не важно, буду я в шоу-бизнесе или в кино. Да,  я – творчество. Но есть в этой сфере какие-то несовместимые вещи с моим человеческим восприятием. Я часто чувствую себя на сцене не комфортно. Я понимаю, что это не то, чем бы я хотела заниматься.  Я верю, что в ближайшее время мы станем родителями. Я хочу посвятить себя семье. Мы с Артемом так стараемся. Уже и родители подстрекают. Был момент – каждый месяц сопровождался слезами, когда я понимала, что не забеременела. Потом Артем подарил собаку, чтобы какое-то время мне было на кого отвлечься. Чичико (собака Даши породи Шиба-ину) – это существо, которое приняло на себя всю любовь».

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