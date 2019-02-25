Леся Никитюк уехала в Буковель с любимой собакой
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Розсилка
Телеведущая призналась, что ее любимец стал ее верным штурманом
Леся Никитюк буквально несколько дней побыла в Киеве и вновь отправилась в путешествие! Сегодня украинская телеведущая и экс-участница «Танцев со звездами» отправилась в снежный Буковель на тест-драйв автомобилей.
Компанию Лесе Никитюк составил ее неизменный четвероногий спутник – вест-хайленд-уайт-терьер Рафик. К слову, опубликованное пару часов назад селфи звезды с любимым питомцем стремительно набирает лайки и восторженные комментарии в ее двухмиллионном Instagram.
«Рафчика я взяла с собой потому, что он – верный штурман! – рассказала ведущая Нового канала Леся Никитюк. – Всегда спокойно сидит со мной рядом. А если я не сбавляю скорость перед пешеходным переходом, то начинает лаять».