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    Жизнь

    Леся Никитюк уехала в Буковель с любимой собакой

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк уехала в Буковель с любимой собакой
    Леся Никитюк

    Телеведущая призналась, что ее любимец стал ее верным штурманом

    Леся Никитюк буквально несколько дней побыла в Киеве и вновь отправилась в путешествие! Сегодня украинская телеведущая и экс-участница «Танцев со звездами» отправилась в снежный Буковель на тест-драйв автомобилей.

    Компанию Лесе Никитюк составил ее неизменный четвероногий спутник – вест-хайленд-уайт-терьер Рафик. К слову, опубликованное пару часов назад селфи звезды с любимым питомцем стремительно набирает лайки и восторженные комментарии в ее двухмиллионном Instagram.


    Леся Никитюк со своим любимцем

    Леся Никитюк со своим любимцем

    «Рафчика я взяла с собой потому, что он – верный штурман! – рассказала ведущая Нового канала Леся Никитюк. – Всегда спокойно сидит со мной рядом. А если я не сбавляю скорость перед пешеходным переходом, то начинает лаять».

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