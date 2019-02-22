Роза Аль-Намри стала украинской Ким Кардашьян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роза Аль-Намри

Совсем скоро, в марте стартует сериалити о жизни семейства ведущей Розы Аль-Намри

Несмотря на то, что съемки проекта давно закончились, команда Нового канала решила приоткрыть занавес и показать, как проходил съемочный процесс.

В кабинете главы семейства обосновались гримеры, в спальне младшего брата Розы, Амира, – костюмеры. В столовой и гостиной тоже кипела работа: осветители выставили приборы, декораторы и художники установили «зеленку». В пост-продакшне зеленый фон превратился в ванную комнату. По задумке креативной группы промоотдела, четырех сестер нужно было снять в ванной. Но в небольшом помещении 20 человек съемочной группы, сестры и телеоборудование физически не поместились.

«Мы никогда не снимали на зеленом фоне. Все локации были реальные, – говорит младшая из сестер Аль-Намри – Азаль. – Немного жаль, что эта съемка одна из финальных. С одной стороны, мы все немного устали от напряженного графика. Но, с другой, так привыкли к съемочным группам, сдружились, стали почти одной семьей (улыбается).

Приготовления к первой сцене длились несколько часов. И вот, наконец, четыре сестры-красотки появились перед камерами. Режиссер скомандовал: «Начали!», и большой телемеханизм запустился. За процессом пристально наблюдал отец Махмуд Аль-Намри. 30-секундный ролик-заставку снимали около 12 часов. В сцене «Семейное фото», которая стала финальной в 30-секундном проморолике, снималась вся семья Аль-Намри.

«Семейные фотографии, как в финальном кадре, – традиция нашей семьи, – признается Роза Аль-Намри. – Только сейчас нас выстраивал режиссер, а обычно это делает папа. Он считает себя режиссером не по профессии, но по призванию».

«Улыбка!» – командует режиссер, и все дружелюбно улыбаются. Все, кроме 14-летнего Амира.

– Мы шутим, что Амир улыбается, только когда играет в компьютерные игры, – смеется Роза. – Он считает, что всегда должен «держать лицо», потому что мужчина.

В 30-ти секундах рекламного ролика отразилась вся концепция 12-ти эпизодов сериалити. Семейство Аль-Намри ссорится и мирится, выясняет отношения и показывает, кто есть кто.

«В этом видео – вся моя семья, вся моя жизнь, – делится эмоциями Роза. – Одиночество и покой – это не обо мне, потому что повезло родиться в таком большом и дружном семействе. Когда снимали промо, в голове возникали заставки из моих любимых сериалов, которые в детстве смотрела на Новом канале! Я даже пошутила, что мы, как «Семейка Адамсов», и этим сравнением немного разозлила папу. Съемки промо оказались более масштабными, чем съемки самого сериалити. Не покидало ощущение: «Ого! Мы все такие звезды!».