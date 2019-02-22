  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы

    • Розсилка
    Елена-Кристина Лебедь - Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь

    Телеведущая рассказала, что любимый мужчина ее не ревнует

    Каких только жуликов не встречала во время съемок Елена-Кристина Лебедь! За 4 сезона создания проекта «Аферисты в сетях» кто только ее не соблазнял, чтобы обмануть.

    Во время онлайн-встречи на Новом канале зрители поинтересовались у ведущей, влюблялась ли она в авантюристов, которых пыталась вывести на чистую воду.

    «У меня есть кого любить. Поэтому я не влюбляюсь в аферистов, – смеясь, ответила Елена-Кристина. – Но это хороший вопрос. Главный козырь любого афериста – обаяние. А мужчины берут только обаянием и вот этим обволакиванием: оближут тебя с ног до головы… И это работает на девчонок.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы

    А как на такую работу реагирует ее парень Павел Розенко?

    «Я не знаю. Думаю, что не ревнует. Но у него очень крепкие нервы. По нему просто не сразу видно», - призналась ведущая Нового канала.

    Читайте також
    мужчина и женщина телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ