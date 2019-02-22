Елена-Кристина Лебедь призналась, что у Павла Розенко крепкие нервы



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Елена-Кристина Лебедь

Телеведущая рассказала, что любимый мужчина ее не ревнует

Каких только жуликов не встречала во время съемок Елена-Кристина Лебедь! За 4 сезона создания проекта «Аферисты в сетях» кто только ее не соблазнял, чтобы обмануть.

Во время онлайн-встречи на Новом канале зрители поинтересовались у ведущей, влюблялась ли она в авантюристов, которых пыталась вывести на чистую воду.

«У меня есть кого любить. Поэтому я не влюбляюсь в аферистов, – смеясь, ответила Елена-Кристина. – Но это хороший вопрос. Главный козырь любого афериста – обаяние. А мужчины берут только обаянием и вот этим обволакиванием: оближут тебя с ног до головы… И это работает на девчонок.

А как на такую работу реагирует ее парень Павел Розенко?

«Я не знаю. Думаю, что не ревнует. Но у него очень крепкие нервы. По нему просто не сразу видно», - призналась ведущая Нового канала.