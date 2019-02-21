Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая и экс-участница шоу «Танцы со звездами» любовалась элитной сантехникой, колко подшучивала над коллегой по шоу-бизнесу и выгуливала роскошные наряды

Телеведущая Леся Никитюк продолжает активно и с размахом отдыхать в Берлине. Лента Instagram и сторис телеведушей пестрят яркими фото и видео с роскошных тусовок, где она блистает в статусе украинской звезды первого эшелона.

Новую волну восторга поклонников вызвал еще один снимок Леси Никитюк в элегантном черном платье в пол с оголенным плечом и кокетливым бантом на изящной шее ведущей.

«Всем, кто смотрел мои сторис про Берлин и видел голого мужика в ванной на подиуме, посвящается! – написала под фото телеведущая Нового канала. – Weekend выдался знатный. Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета Tanzolymp, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму Екатерину Кухар (которая, кстати, недостаточно тянула носочек)».

На этом культурный вечер Леси Никитюк в Берлине не закончился. Затем, как поведала эпатажная телезвезда, она отправилась на презентацию лакшери-сантехники.

«Не потому что я ищу смеситель! – уточнила цель визита Леся Никитюк. – А потому что именно там собралась вся знатная тусовка Берлина... Ну, а я ж тоже «знатная», ребята... 4000 человек в бриллиантах от Chopard с бокалами шампанского смотрели на сантехнику… Мужчины на унитазы, женщины на краны! И только я доедала канапе с чёрной икрой...»