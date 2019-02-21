  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине

    • Розсилка
    Леся Никитюк - Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине
    Леся Никитюк

    Украинская телеведущая и экс-участница шоу «Танцы со звездами» любовалась элитной сантехникой, колко подшучивала над коллегой по шоу-бизнесу и выгуливала роскошные наряды

    Телеведущая Леся Никитюк продолжает активно и с размахом отдыхать в Берлине. Лента Instagram и сторис телеведушей пестрят яркими фото и видео с роскошных тусовок, где она блистает в статусе украинской звезды первого эшелона.

    Читайте також

    Новую волну восторга поклонников вызвал еще один снимок Леси Никитюк в элегантном черном платье в пол с оголенным плечом и кокетливым бантом на изящной шее ведущей. 

    «Всем, кто смотрел мои сторис про Берлин и видел голого мужика в ванной на подиуме, посвящается! – написала под фото телеведущая Нового канала. – Weekend выдался знатный. Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета Tanzolymp, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму Екатерину Кухар (которая, кстати, недостаточно тянула носочек)». 

    На этом культурный вечер Леси Никитюк в Берлине не закончился. Затем, как поведала эпатажная телезвезда, она отправилась на презентацию лакшери-сантехники.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине
    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине
    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине
    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине
    Cмотрела унитазы и ела черную икру: Леся Никитюк рассказала, что делала в Берлине

    «Не потому что я ищу смеситель! – уточнила цель визита Леся Никитюк. – А потому что именно там собралась вся знатная тусовка Берлина... Ну, а я ж тоже «знатная», ребята... 4000 человек в бриллиантах от Chopard с бокалами шампанского смотрели на сантехнику… Мужчины на унитазы, женщины на краны! И только я доедала канапе с чёрной икрой...»

    Читайте також
    образ жизни Леся Никитюк телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ