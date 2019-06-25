Луганские ветераны АТО написали обращение к Павлу Зиброву



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Павел Зибров

Народный артист Украины был замечен в компании сепаратистов

Луганские ветераны АТО возмущены поведением известного украинского артиста Павла Зиброва. Причиной негодования стало то, что в сети появилась фотография, на которой запечатлен Зибров в компании Владимира Струка.

Луганский сепаратист вместе с Царевым организовывал незаконный референдум по отделению Луганской области, призывал к насилию, а также помогал создавать вооруженные отряды боевиков.

Павло Зибров в компании луганского сепаратиста

«Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов. Не будь, как Павло Зибров», - пишут в сети.

Снимок возмутил бойцов, принимавших участие в боевых действиях против пророссийских вооруженных формирований.

«Тех, кто развязал войну в нашем доме мы знаем поименно. Среди них и этот негодяй из Луганска Владимир Струк, с котором вы так прекрасно позируете на фото, которое он разместил на своих ресурсах. Надеемся, что это архив и вы уже давно забыли про знакомство с ним. А если не забыли, то напоминаем, что это - сепаратист Струк, который баллотируется в депутаты по 113 округу. Он анонсировал концерты с Вашим участием. Вы в курсе этого, Павел Зибров? Если нет, что напоминаем, что Струк, будучи в 2014 году нардепом от Партии Регионов, организовывал и финансировал загоны боевиков «ЛНР», активно обустраивал блокпосты и напрямую был причастен к началу войну на востоке, из-за которой гибнут тысячи украинцев. На организованных им блокпостах погибло самое большое количество украинских патриотов и простых жителей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Струк был криминальным авторитетом в 90-е и преступником, которого внесли в базу «Миротворец» как сепарастиста.

«Господин Зибров, у него руки по локоть в крови! Вы действительно хотите поддержать этого преступника, вы действительно собираетесь спеть по его заказу? Патриот Зибров, который носит гордое и почетное звание народного артиста Украины, будет петь по заказу убийцы Украины?» - написал Юрий Куличенко и призвал Зиброва хорошо подумать, перед тем, как согласиться на подобное выступление.