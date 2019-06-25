Энрике Иглесиас похвастался первой песней сына



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Фанаты могут бесконечно смотреть на огонь, воду и детей некоторых знаменитостей

В Instagram-аккаунте Энрике Иглесиаса вновь оживление: несколько часов назад музыкант опубликовал видеозарисовку на тему «Как я и моя семья провели выходные».

Главный герой ролика - их с Анной Курниковой 1,5-годовалый сын Николас, а место действия - яхта. Николас смотрит в окно на лазурные волны океана и напевает песню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 23 Июн 2019 в 10:42 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017 года - у пары родились сын Николас и дочь Люси. На мартовском концерте в Будапеште певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

«Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!»

Джерело: Hello!