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    Жизнь

    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение

    • Розсилка
    Мадонна - Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна

    Звезда считает, что соцсеть мешает людям оставаться собой

    60-летняя Мадонна ведет собственный Instagram с 14 миллионами подписчиков. Она отказывается относиться к нему как к личному блогу и считает соцсети злом.

    «Вы все время сравниваете себя с другими. Я думаю, что Instagram сделан, чтобы портить всем настроение. Люди действительно зависимы от чужого одобрения», – цитирует слова Мадонны The Sun.

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    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение
    Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение

    Певица подчеркнула, что ей посчастливилось сформироваться как личности задолго до появления Instagram и других соцсетей. По ее мнению, поэтому она смогла состояться как артист и человек, не слыша постоянно мнения других людей и не сравнивая себя с остальными.

    Звезда считает, что Instagram мешает людям оставаться собой. «Мир нуждается в этом. Нам нужны уникальные голоса, нам нужно вдохновение. И это то, что люди не понимают, – я хочу, чтобы художники мыслили нестандартно», – пояснила Мадонна.

    артист певица
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