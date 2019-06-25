Мадонна назвала Инстаграм местом, которое портит всем настроение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадонна

Звезда считает, что соцсеть мешает людям оставаться собой

60-летняя Мадонна ведет собственный Instagram с 14 миллионами подписчиков. Она отказывается относиться к нему как к личному блогу и считает соцсети злом.

«Вы все время сравниваете себя с другими. Я думаю, что Instagram сделан, чтобы портить всем настроение. Люди действительно зависимы от чужого одобрения», – цитирует слова Мадонны The Sun.

Певица подчеркнула, что ей посчастливилось сформироваться как личности задолго до появления Instagram и других соцсетей. По ее мнению, поэтому она смогла состояться как артист и человек, не слыша постоянно мнения других людей и не сравнивая себя с остальными.

Звезда считает, что Instagram мешает людям оставаться собой. «Мир нуждается в этом. Нам нужны уникальные голоса, нам нужно вдохновение. И это то, что люди не понимают, – я хочу, чтобы художники мыслили нестандартно», – пояснила Мадонна.