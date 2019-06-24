Джастин Бибер помешал Хейли Болдуин основать свой бьюти-бренд



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Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Хейли Болдуин решила пойти по стопам Кайли Дженнер, Рианны и других владелиц бьюти-брендов

Однако выяснилось, что ей придется придержать планы по освоению косметического бизнеса. И все из-за ее мужа Джастина Бибера.

В сентябре прошлого года Джастин и Хейли узаконили свои отношения. Модель не только переименовала себя в социальных сетях, взяв фамилию супруга, но и попыталась использовать ее в коммерческих целях. В апреле стало известно, что звезда подала заявку на регистрацию товарного знака Bieber Beauty, под которой планировала выпускать косметические средства. Однако представители U.S. Patent & Trademark отклонили заявку, поскольку данной маркой уже владеет Бибер.

По данным Just Jared, 25-летний музыкант приобрел права на косметику с названием Bieber еще в 2003 году, когда ему было всего 9 лет. Хейли отказали в регистрации товарного знака из-за очевидного сходства и вероятности путаницы, хотя за 16 лет под фамилией Бибера не было выпущено ни одного лосьона, мыла или шампуня. Что в этом случае будет делать модель — неизвестно. По рассуждениям таблоидов, у нее есть несколько вариантов действий: выпускать косметику под другим названием, попросить Джастина оформить компанию на себя или просто отказаться от косметической линии и сосредоточиться на выпуске одежды.

Джерело: popcornnews