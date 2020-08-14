Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф и дизайнер из Германии Сандра Юнкер уверена, что холодильник и его содержимое может рассказать очень много

Покажи мне твой холодильник, и я скажу, кто ты. Да, изначально эта фраза была о друзьях, но если подумать, то холодильник тоже своего рода друг человека (особенно мы это почувствовали в условиях самоизоляции). На него можно положиться как минимум три раза в день, а пока есть электричество, он никогда не предаст и не подведет.

Фотограф и дизайнер из Германии Сандра Юнкер уверена, что холодильник и его содержимое может рассказать очень много о своем владельце. Именно поэтому девушка решила заглянуть в холодильники людей из разных стран, создав необычный и очень интересный фотопроект.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.