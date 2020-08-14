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    Жизнь

    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников

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    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников

    Фотограф и дизайнер из Германии Сандра Юнкер уверена, что холодильник и его содержимое может рассказать очень много

    Покажи мне твой холодильник, и я скажу, кто ты. Да, изначально эта фраза была о друзьях, но если подумать, то холодильник тоже своего рода друг человека (особенно мы это почувствовали в условиях самоизоляции). На него можно положиться как минимум три раза в день, а пока есть электричество, он никогда не предаст и не подведет.

    Фотограф и дизайнер из Германии Сандра Юнкер уверена, что холодильник и его содержимое может рассказать очень много о своем владельце. Именно поэтому девушка решила заглянуть в холодильники людей из разных стран, создав необычный и очень интересный фотопроект.

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    Париж, Франция, 2017 год.
    Кейптаун, Южная Африка, 2016 год.
    Германия, 2012 год.
    Париж, Франция, 2017 год.
    Лондон, Великобритания, 2016 год.
    Лондон, Великобритания, 2016 год.
    Париж, Франция, 2017 год.
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников
    Люди из разных стран показали, как выглядит содержимое их холодильников

    Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.

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