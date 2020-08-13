Волонтеры спасли пса, два года сидевшего на цепи, и превратили его в красавчика



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Несмотря на свой истощенный внешний вид в Финне было полно сил на восстановление

За преображениями животных всегда приятно смотреть, особенно если это истории с хорошим концом, где все счастливы, и у бедняги наконец-то появляются любящие хозяева. Так произошло и с хаски по имени Финн: его хозяин купил собаку в качестве подарка своей жене, но позже они развелись. Мужчина решил отыграться на Финне, из-за чего пес страшно похудел. Но волонтеры спасли собаку, откормили его и превратили в настоящего красавца!

Финна его хозяин подарил своей жене, когда он был еще щенком. Однако позже пара развелась, собаку мужчина решил оставить себе и, видимо, решил выместить свою злость на животном. Финн почти 2 года просидел на цепи, где у него не было крыши над головой, нормальной еды и питья.

Кроме истощения (Финн весил 18 килограммов) и почти полного отсутствия шерсти, у собаки были блохи и клещи. Однако несмотря на свой истощенный внешний вид в Финне было полно сил на восстановление.

Пес быстро начал набирать вес, неделя за неделей его шерсть все больше отрастала. По мнению волонтеров, раньше псу не хватало внимания, а сейчас от заботы людей он начал расцветать. Со временем Финн окончательно отъелся и показал, каким красавцем может быть

Как рассказали волонтеры приюта Pet Angels Rescue, Финну удалось увеличить свой вес до 36 килограммов, что пошло его симпатичности только на пользу!

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