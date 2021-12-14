Магический мир возвращается: вышел трейлер к фильму «Фантастические твари: тайны Дамблдора»

В Сети появился первый полный трейлер к фильму «Фантастические твари: тайны Дамблдора».

В нем профессор Альбус Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, понимает, что могучий Темный волшебник Геллерт Гриндельвальд прилагает все усилия, чтобы захватить контроль над магическим миром. Не в состоянии остановить его самостоятельно, Дамблдор поручает магиозоологу Ньюту Скамандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, волшебниц и одного храброго маггловского пекаря.

Вместе они отправляются в опасную миссию, во время которой их ждут встречи со старыми и новыми зверями. Также по пути они столкнутся с последователями Гриндельвальда, легион которых постоянно увеличивается. Ставки растут, и возникает только один вопрос: как долго Дамблдор будет оставаться в стороне?

«Фантастические твари: тайны Дамблдора» – это американско-британское фэнтези режиссера Дэвида Йейтса на основе сценария британской писательницы Джоан Роулинг по соавторству сценариста Стива Кловза. Кинокартина является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере и третьей частью серии фильмов «Фантастические твари». В общей сложности их должно быть пять.

Окончательная дата премьеры – 8 апреля в Великобритании и 15 апреля в США. Премьера в Украине – 14 апреля 2022 года.