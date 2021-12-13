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    После скандала объявлены номинанты на «Золотой глобус»: «Дюна», «Дом Гуччи» и «Вестсайдская история»

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    Леди Гага в фильме&nbsp;&laquo;Дом Гуччи&raquo; - После скандала объявлены номинанты на «Золотой глобус»: «Дюна», «Дом Гуччи» и «Вестсайдская история»
    Леди Гага в фильме «Дом Гуччи»
    Фото из открытых источников

    В прошлом году на Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая вручает престижную премию, обрушился шквал критики.

    Оглашение перечня транслировалось на официальном сайте премии.

    В категории «Лучший драматический фильм», помимо Дюны, на победу претендуют ленты «Белфаст» Кеннета Брана и «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер.

    В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» вместе с «Вестсайдской историей» представлены «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и «Сирано» Джо Райта.

    Картина «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, созданная при поддержке Минкультуры РФ, попала в число претендентов на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм уже выбран в качестве кандидата от Финляндии на «Оскар».

    На получение награды за лучшую мужскую роль в драматическом фильме претендуют, среди прочих, Уилл Смит («Король Ричард»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).

    В категории «Лучшая женская роль в драматическом фильме» представлены, в частности, Леди Гага («Дом Гуччи»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Николь Кидман («Быть Рикардо»).

    Как известно, в прошлом году на Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая с 1944 года вручает престижную премию «Золотой глобус», обрушился шквал критики. Многие голливудские актеры вернули свои награды, а крупные компании отказались от сотрудничества с премией. Накануне издание Los Angeles Times выпустило расследование, в котором организаторов премии обвинили в коррупции.

    Теги: кино Золотой глобус Николь Кидман Вашингтон Леди Гага
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    После скандала объявлены номинанты на «Золотой глобус»: «Дюна», «Дом Гуччи» и «Вестсайдская история»