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    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)

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    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    instagram.com/joaquinn5084/

    Три года назад в результате несчастного случая четверть кожи мальчика была обожжена

    10-летний Хоакин Науэль из Аргентины начал готовить и продавать торты, пирожные и кексы, чтобы собрать деньги на восстановление кожных покровов. Три года назад в результате несчастного случая четверть кожи мальчика была обожжена, и теперь ему нужна дорогостоящая пластическая операция.

    «В день рождения моей мамы мы с братом играли во дворе. Мы бросили бутылку с алкоголем на гриль и оба мгновенно загорелись», – рассказал Хоакин в своих социальных сетях.

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    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)
    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)

    Больше всего от огня пострадали руки, шея и лицо Хоакина, но его родители не могли оплатить пластическую операцию, и поэтому он решил разобраться со своей проблемой самостоятельно. Он попросил дедушку научить его кулинарному искусству и вскоре стал делать собственные торты, пончики, пирожные и другую сладкую выпечку.

    Когда уровень мастерства Хоакина заметно вырос, мальчик стал продавать свои кулинарные шедевры, фотографиями которых он регулярно делится в Instagram. Со временем упорство, трудолюбие и талант ребенка сделали его настоящей звездой соцсетей, что сильно увеличило количество клиентов юного кулинара.

    Пока Хоакин не собрал достаточную сумму на операцию, но надеемся, что это скоро произойдет, и тогда ребенок наконец-то сможет исполнить свою давнюю мечту.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: фотография дети
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    Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)