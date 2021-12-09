Мальчик создает кулинарные шедевры, чтобы собрать деньги себе на операцию (фото)

Три года назад в результате несчастного случая четверть кожи мальчика была обожжена

10-летний Хоакин Науэль из Аргентины начал готовить и продавать торты, пирожные и кексы, чтобы собрать деньги на восстановление кожных покровов. Три года назад в результате несчастного случая четверть кожи мальчика была обожжена, и теперь ему нужна дорогостоящая пластическая операция.

«В день рождения моей мамы мы с братом играли во дворе. Мы бросили бутылку с алкоголем на гриль и оба мгновенно загорелись», – рассказал Хоакин в своих социальных сетях.

Больше всего от огня пострадали руки, шея и лицо Хоакина, но его родители не могли оплатить пластическую операцию, и поэтому он решил разобраться со своей проблемой самостоятельно. Он попросил дедушку научить его кулинарному искусству и вскоре стал делать собственные торты, пончики, пирожные и другую сладкую выпечку.

Когда уровень мастерства Хоакина заметно вырос, мальчик стал продавать свои кулинарные шедевры, фотографиями которых он регулярно делится в Instagram. Со временем упорство, трудолюбие и талант ребенка сделали его настоящей звездой соцсетей, что сильно увеличило количество клиентов юного кулинара.

Пока Хоакин не собрал достаточную сумму на операцию, но надеемся, что это скоро произойдет, и тогда ребенок наконец-то сможет исполнить свою давнюю мечту.

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