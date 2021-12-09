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    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото

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    Шаром льда покрыты все деревья Фото: Станислав Груздев/glavcom.ua - Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото

    Шаром льда покрыты все деревья

    Фото: Станислав Груздев/glavcom.ua

    Ледяной дождь заковал все в лед

    В четверг, 9 декабря, Киев проснулся в плену льда. Ночью шел дождь при минусовых отметках температуры воздуха. Все вокруг покрыто льдом.

    Коркой льда покрылись деревья, кусты и прочая растительность.

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    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
    Фото: Станислав Груздев/glavcom.ua

    По прогнозу синоптиков, в столице 9 декабря ожидается гололедица, на дорогах гололедица.

    Кроме того, утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.

    В Киеве днем +1…-1ºС, ночью станет холоднее до -3ºС. темной поры суток возможен снег с дождем, днем небо будет затянуто облаками.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: фотография
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    Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото