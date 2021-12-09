Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото
Шаром льда покрыты все деревья
Фото: Станислав Груздев/glavcom.ua
Ледяной дождь заковал все в лед
В четверг, 9 декабря, Киев проснулся в плену льда. Ночью шел дождь при минусовых отметках температуры воздуха. Все вокруг покрыто льдом.
Коркой льда покрылись деревья, кусты и прочая растительность.
По прогнозу синоптиков, в столице 9 декабря ожидается гололедица, на дорогах гололедица.
Кроме того, утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.
В Киеве днем +1…-1ºС, ночью станет холоднее до -3ºС. темной поры суток возможен снег с дождем, днем небо будет затянуто облаками.
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По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.