Киев превратился в ледяной дворец Снежной королевы: фантастические фото

Ледяной дождь заковал все в лед

В четверг, 9 декабря, Киев проснулся в плену льда. Ночью шел дождь при минусовых отметках температуры воздуха. Все вокруг покрыто льдом.

Коркой льда покрылись деревья, кусты и прочая растительность.

По прогнозу синоптиков, в столице 9 декабря ожидается гололедица, на дорогах гололедица.

Кроме того, утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.

В Киеве днем +1…-1ºС, ночью станет холоднее до -3ºС. темной поры суток возможен снег с дождем, днем небо будет затянуто облаками.

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.