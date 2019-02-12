Мамы могут все: Cерена Уильямс залезла в кроватку годовалой дочери



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Серена Уильямс с дочкой instagram.com/serenawilliams

Через три месяца после рождения дочери Серена Уильямс вернулась на корт

У теннисистки получается совмещать любимую работу и воспитание новорожденного ребенка. Все свободное время спортсменка посвящает годовалой Олимпии, ради которой даже готова поместиться в крохотную кровать.

Серена выложила в Instagram фото, на котором она лежит рядом с дочерью в ее кроватке. Известно, что часто маленькие дети не могут заснуть вдалеке от родителей. Многие укладывают детей к себе на кровать. Уильямс пошла по иному пути и сама перебралась к дочери.

Олимпия — первый ребенок Серены. Она родилась в сентябре 2017 года. Отцом девочки стал Алексис Оганян — предприниматель и исполнительный председатель сайта социальных новостей Reddit.

Серена и Алексис сыграли свадьбу в Новом Орлеане через два месяца после рождения дочери. Церемония прошла в культурном центре The Contemporary Art Center. На праздник, оформленный в стиле сказки «Красавица и чудовище», жених с невестой пригласили около 250 гостей.

Джерело: graziamagazine.ru