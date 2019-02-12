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    Жизнь

    Мамы могут все: Cерена Уильямс залезла в кроватку годовалой дочери

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    Серена Уильямс с дочкой - Мамы могут все: Cерена Уильямс залезла в кроватку годовалой дочери
    Серена Уильямс с дочкой
    instagram.com/serenawilliams

    Через три месяца после рождения дочери Серена Уильямс вернулась на корт

    У теннисистки получается совмещать любимую работу и воспитание новорожденного ребенка. Все свободное время спортсменка посвящает годовалой Олимпии, ради которой даже готова поместиться в крохотную кровать.

    Серена выложила в Instagram фото, на котором она лежит рядом с дочерью в ее кроватке. Известно, что часто маленькие дети не могут заснуть вдалеке от родителей. Многие укладывают детей к себе на кровать. Уильямс пошла по иному пути и сама перебралась к дочери.

    Олимпия — первый ребенок Серены. Она родилась в сентябре 2017 года. Отцом девочки стал Алексис Оганян — предприниматель и исполнительный председатель сайта социальных новостей Reddit.

    Серена и Алексис сыграли свадьбу в Новом Орлеане через два месяца после рождения дочери. Церемония прошла в культурном центре The Contemporary Art Center. На праздник, оформленный в стиле сказки «Красавица и чудовище», жених с невестой пригласили около 250 гостей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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