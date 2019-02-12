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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий

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    Викотория и Девид Бекхэм - Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Викотория и Девид Бекхэм

    Звездный бренд откажется от использования шкур ящериц, крокодилов и змей

    Бренд Виктории Бекхэм присоединился к другим крупным и модным компаниям, которые отказались от использования шкур экзотических животных в своих коллекциях. Бекхэм приняла такое решение недавно, и в ее старых коллекциях еще встречаются сумки и туфли из кожи ящериц и змей, но уже совсем скоро они окажутся под запретом, передает Dailymail

    44-летняя дизайнер на этой неделе подтвердила, что пойдет по стопам Шанель, убирая экзотические шкуры из своей одноименной модной линии с осени этого года, что отчасти обусловлено желаниями клиентов. В компании отметили, что клиентам не нравилось то, что ради аксессуаров погибают экзотические животные.

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    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий
    Виктория Бекхэм передумала шить сумки и обувь с кожи рептилий

    Отметим, что этот бренд никогда не использовал мех в своих проектах, но в коллекциях есть сумки из змеиной кожи. Сторонники защиты прав животных уже радостно отреагировали на эту новость, отметив, что решение дизайнера спасет жизни «бесчисленных крокодилов, ящериц, змей и других рептилий, которые страдают за индустрию моды», пишет издание.

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