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    Жизнь

    Marvel перезапустит историю Железного человека

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    <p>Кадр из фильма &laquo;Железный человек&raquo;. Фото: Marvel</p> <div></div> - Marvel перезапустит историю Железного человека

    Кадр из фильма «Железный человек». Фото: Marvel

    Супергерой начнет свой путь с нуля

    Как это часто бывает в последнее время, крупная студия решила сделать «перезапуск» истории одного из самых популярных супергероев современности. Речь идет о студии Marvel и о персонаже Железный человек, о котором знают буквально все поклонники экранизаций кинокомиксов.

    Правда, радоваться пока рано, речь идет лишь о комиксах, в которых персонаж Тони Старк буквально начнет все с нуля. Появился даже специальный трейлер, в котором голосом актера Сэмюэла Л. Джексона, который играет роль Ника Фьюри в фильмах Marvel, объясняется, что настало время Железному человеку вернуться к своим корням.

    Автором новой серии комиксов станет писатель и продюсер Кристофер Кентвелл, а художником — Cafu, не перепутайте с известным футболистом. Также важный акцент ставился на то, что у героя будет новый костюм, за дизайн которого отвечает художник Алекс Росс.

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