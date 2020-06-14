Marvel перезапустит историю Железного человека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Железный человек». Фото: Marvel

Супергерой начнет свой путь с нуля

Как это часто бывает в последнее время, крупная студия решила сделать «перезапуск» истории одного из самых популярных супергероев современности. Речь идет о студии Marvel и о персонаже Железный человек, о котором знают буквально все поклонники экранизаций кинокомиксов.

Правда, радоваться пока рано, речь идет лишь о комиксах, в которых персонаж Тони Старк буквально начнет все с нуля. Появился даже специальный трейлер, в котором голосом актера Сэмюэла Л. Джексона, который играет роль Ника Фьюри в фильмах Marvel, объясняется, что настало время Железному человеку вернуться к своим корням.

Автором новой серии комиксов станет писатель и продюсер Кристофер Кентвелл, а художником — Cafu, не перепутайте с известным футболистом. Также важный акцент ставился на то, что у героя будет новый костюм, за дизайн которого отвечает художник Алекс Росс.